НАТО пытается не допустить прямого конфликта с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска из Украины, заявив, что альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

"Сегодня мы решили поддерживать Украину, убедиться, что она останется независимым и суверенным европейским государством. Россия должна вывести силы и прекратить конфликт", - цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, ущерб которого будет несопоставим.