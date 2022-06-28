НАТО переведет Украину с советского на натовское оружие

НАТО не исключает возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита альянса в Мадриде.

"НАТО поставила задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, в рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена. НАТО поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Украине", - цитирует генсека ТАСС.