Кремль об обмене пленными с Украиной

Главным для Москвы является возвращение всех военных, которые сражаются за права людей в «ДНР» и «ЛНР». Об этом, как пишет РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обмен с Украиной по формуле «144 на 144».

«Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в «ДНР» и «ЛНР». По деталям я не уполномочен что-либо говорить. Это полностью прерогатива наших военных», - сказал Песков в ответ на вопросы, по какому принципу формировались списки, и какие военные вернулись - российские или «народных республик».