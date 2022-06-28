Турция депортирует члена ИГИЛ в Британию

Турция депортирует в Великобританию Эйна Дэвиса, который, согласно утверждениям, является членом группировки "Beatles" ИГИЛ, передает Middle East Eye.

Сообщается, что уроженец Лондона Эйн Дэвис в ноябре 2015 года был арестован в Стамбуле силами безопасности Турции и лишен свободы на 7,5 лет. В настоящее время он содержится в тюрьме Синджан в Анкаре, однако уже должен быть освобожден и 9 июля депортирован в Великобританию.

Два других лица, которые были арестованы и осуждены вместе с Дэвисом, уже отпущены на свободу.