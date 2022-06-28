Президент Всемирного фонда продовольствия в интервью haqqin.az: «В Баку нет дефицита продовольствия»

«Во всем мире растут цены на продукты, - констатирует Барбара Стинсон. - К примеру, только в марте этого года цены на мировом рынке продовольствия выросли на 12 процентов. Это ощущается во многих регионах мира, в том числе и на Южном Кавказе, где импорт продовольствия довлеет над местным производством. Проблема дефицита продуктов, прежде всего, связана с разрывом существующих традиционных цепочек поставок».

По ее словам, производство продовольствия в мире столкнулось с рядом очень сложных проблем.

Президент ВФП затруднилась дать точный ответ, когда именно следует ожидать пика продовольственного кризиса. По словам Стинсон, это зависит от того, как долго будет продолжаться война России с Украиной и связанные с ней задержки с поставками зерна.

«Сегодня на рынок поставляется только 25 процентов производимого в мире зерна, - сказала Барбара Стинсон. - Война в Украине усугубила проблемы в системе глобального обеспечения продовольствием. Есть три основных причины надвигающегося кризиса: климатические изменения, последствия пандемии коронавируса и вооруженные конфликты».

Как утверждает президент Всемирного фонда продовольствия, реальная угроза голода нависла над наиболее слабыми в экономическом отношении странами Африки и Южной Азии, у которых нет ни денег, ни выхода на международные ресурсы. По словам Стинсон, продовольственный кризис окажет губительное воздействие на эти страны.

Возвращаясь к ситуации на Южном Кавказе и, в частности, в Азербайджане, Барбара Стинсон отметила, что в Баку и других городах она не увидела дефицита продовольствия, налицо широкий выбор местных и зарубежных продуктов питания.

«Но что делать, если завтра у азербайджанских фермеров появятся проблемы с покупкой семян? - спрашивает президент Всемирного фонда продовольствия. – И какие именно проблемы обозначатся в следующем урожайном году, если их не будет? Мне сложно сказать, насколько сильным окажется влияние кризиса на Южный Кавказ. Многое зависит от того, какие превентивные меры предпримет государство для обеспечения своей продовольственной безопасности».

По мнению Барбары Стинсон, глобальный продовольственный кризис продлится от пяти до десяти лет.

А начаться он может уже завтра…