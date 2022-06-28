Абоненты Bakcell могут приобрести виртуальную SIM-карту, не выходя из дома

Услуга eSIM, совсем недавно представленная компанией Bakcell, получила интересное нововведение. Отныне абоненты Bakcell могут приобрести виртуальный eSIM-номер, не посещая центры продаж компании.

Для этого нужно всего лишь зайти на страницу esim.bakcell.com, указать используемый номер Bakcell и другую необходимую информацию, после чего выбрать новый номер и приобрести его посредством QR-кода.

Отметим, что благодаря технологии нового поколения eSIM абонентам не нужна физическая SIM-карта для использования мобильных услуг. Мобильные услуги предоставляются через виртуальную SIM-карту, записанную в память смартфона.

Список устройств, поддерживающих данную новинку, можно посмотреть на официальном сайте Bakcell.