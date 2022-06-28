Тушивший пожары в Турции самолет-амфибия МЧС вернулся в Азербайджан

В Азербайджан вернулся самолет-амфибия BE-200CS Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленный в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию для оказания помощи в предотвращении и тушении лесных пожаров в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, самолет-амфибия, выполнивший поставленные перед ним задачи с высоким профессионализмом и добившийся совместно с местными силами пожаротушения полного тушения пожаров, сегодня в 14:25 приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.