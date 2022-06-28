Индия оплатила российский уголь юанями

Согласно таможенным документам, которые изучило агентство, компания купила и доставила в Индию 157 000 тонн угля от российского производителя СУЭК. Стоимость груза оценивается в 172 652 900 юаней (25,81 млн долларов). Два неназванных источника заявили, что продажа была организована подразделением СУЭК, находящимся в Дубае. По их информации, есть и другие компании, которые разместили заказы на покупку российского угля за юани.

«Это важный шаг. За последние 25 лет моей карьеры я никогда не слышал, чтобы какая-либо индийская организация платила в юанях за международную торговлю. По сути, это обход доллара США», - сказал сингапурский валютный трейдер, имя которого не называется.

Эксперты говорят, что оплата российских полезных ископаемых и других ресурсов в юанях может стать распространенной практикой для тех, кто не хочет или не может использовать доллар. Это поможет Москве обойти западные санкции, введенные после начала войны в Украине. Также подобная практика поможет Пекину сделать юань одной из мировых валют, ослабив доминирование доллара в мировой торговле.