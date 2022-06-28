Кто подталкивает Иран к ядерной сделке?

Призрак зарождающегося арабо-израильского блока, который может еще больше изменить баланс сил на Ближнем Востоке в сторону от Ирана, заставляет Тегеран с новой решимостью продолжать ядерные переговоры с мировыми державами, заявили официальные лица и аналитики Reuters.

Ранее непрямые переговоры в Катаре между Тегераном и Вашингтоном о спасении ядерной сделки завершились без прогресса. Иран поставил под сомнение решимость Соединенных Штатов. Однако трудности переговоров не обескуражили Тегеран, сообщили изданию два иранских чиновника и политик, добавив, что жесткая позиция иранского истеблишмента направлена на продолжение дипломатии. Сделка приведет к отмене санкций, которые сковали его экономику, что в конечном итоге приведет к возобновлению экспорта нефти до предполагаемых 2,8 млн баррелей в сутки, пишет издание.

По словам чиновников и политиков, для Ирана неблагоприятной альтернативой может стать война в регионе, где геополитические сдвиги могут перерасти во враждебный Тегерану альянс под руководством США. Растущее беспокойство по поводу потепления отношений между Израилем и арабскими странами, в том числе соглашений о нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами, известных как Соглашения Авраама, подтолкнуло Тегеран к продолжению дипломатических переговоров.