Кто подталкивает Иран к ядерной сделке?
Призрак зарождающегося арабо-израильского блока, который может еще больше изменить баланс сил на Ближнем Востоке в сторону от Ирана, заставляет Тегеран с новой решимостью продолжать ядерные переговоры с мировыми державами, заявили официальные лица и аналитики Reuters.
Ранее непрямые переговоры в Катаре между Тегераном и Вашингтоном о спасении ядерной сделки завершились без прогресса. Иран поставил под сомнение решимость Соединенных Штатов. Однако трудности переговоров не обескуражили Тегеран, сообщили изданию два иранских чиновника и политик, добавив, что жесткая позиция иранского истеблишмента направлена на продолжение дипломатии. Сделка приведет к отмене санкций, которые сковали его экономику, что в конечном итоге приведет к возобновлению экспорта нефти до предполагаемых 2,8 млн баррелей в сутки, пишет издание.
По словам чиновников и политиков, для Ирана неблагоприятной альтернативой может стать война в регионе, где геополитические сдвиги могут перерасти во враждебный Тегерану альянс под руководством США. Растущее беспокойство по поводу потепления отношений между Израилем и арабскими странами, в том числе соглашений о нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами, известных как Соглашения Авраама, подтолкнуло Тегеран к продолжению дипломатических переговоров.
«Регион меняется, альянсы меняются. Израиль нормализует отношения с арабскими странами, и американцы поддерживают все эти события. Это серьезные угрозы, которые необходимо предотвратить. Наши враги молятся Богу о прекращении ядерных переговоров. Но этого не произойдет», - сказал высокопоставленный иранский чиновник, близкий к высшему руководству Ирана.
Чтобы поддержать переговоры, почти за две недели до поездки президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию Иран согласился провести переговоры в Дохе, направленные на поиск дипломатического выхода из тупика. «Послание встречи в Дохе странам Персидского залива было простым: в отличие от заявлений Израиля, Иран верит в дипломатию как решение всех проблем, от ядерных до региональных и за их пределами», - сказал другой иранский чиновник.