Леонид Швец, автор haqqin.az 17:29

В декабре прошлого года, когда Россия выкатила Западу ультиматум, в нем в жесткой форме требовалось откатить всю военную инфраструктуру НАТО на позиции 1997 года. А уже в январе в Женеве, где состоялась встреча российских и американских представителей на переговорах по гарантиям безопасности, руководитель делегации РФ, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре с журналистами просто заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

Как известно, ни о чем договориться не удалось, это невозможно сделать, когда одна из сторон такой задачи не ставит, и у нее уже все готово к войне, о которой западные разведки предупреждали свое руководство, а то – Украину и весь мир. 24 февраля Кремль отрезал все пути к компромиссу. И вот спустя четыре месяца после начала войны проходит Мадридский саммит Северного альянса, который дает недвусмысленный ответ Рябкову, его шефу Сергею Лаврову и их общему начальнику – Кремлю. Откуда вообще взялся в российских тезисах 1997 год? В мае 1997 года Россия и НАТО подписали совместный документ, в котором закреплялось положение, что «стороны не рассматривают друг друга как противников». Между тем шел процесс расширения альянса, в котором действует принцип открытых дверей». В двери с тех пор прошли Венгрия, Польша и Чехия (1999), Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония (2004), Албания и Хорватия (2009), Черногория (2017) и Северная Македония (2020). России рост числа стран, стремящихся уйти под натовский зонтик, не нравился, но в Брюсселе пожимали плечами. Стратегическая концепция, прописанная в 2010 году, строилась на том, что «вероятность атаки на одну из стран-участниц крайне низка». Россия же значилась страной-партнером. Эту формулировку не изменили даже под воздействием короткой российско-грузинской войны 2008 года, одной из причин которой послужило открытое стремление Михаила Саакашвили присоединить свою страну к НАТО. Не стали формулировку о партнерстве с Россией менять и после 2014 года, когда та отхватила у Украины Крым и вторглась в Донбасс.

Но решение о большой карательной операции против Украины и ход ее проведения в корне изменили представления стран НАТО о реальных угрозах и вытекающих из них целях и задачах. В новой Стратегической концепции, действие которой распространяется на период до 2030 года, Россия названа «наиболее критической угрозой» альянсу. Если НАТО всегда удерживалось от размещения в Восточной Европе постоянного военного контингента и создавалась демилитаризованная буферная зона, теперь, ввиду очевидных угроз, на постоянной основе в Эстонии, Латвии, Литве и Польше размещены батальонные группы. Вскоре такие постоянные группы разместят в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Поскольку небольшие страны-участницы альянса не имеют возможности долго оказывать сопротивление превосходящему противнику, Британия и Германия выделят подразделения, которые в считанные часы придут на помощь в случае необходимости. США увеличат свой контингент в Европе с нынешних семидесяти тысяч до ста, на европейские базы перекинут дополнительные эскадрильи новейших самолетов F-35. Силы быстрого реагирования НАТО вырастут с сорока тысяч до трехсот, уменьшатся сроки введения их в бой (сейчас они составляют восемь дней).