Экс-генпрокурора Армении оставили в тюрьме

Экс-генпрокурор Армении, бывший глава Следственного комитета Агван Овсепян останется под арестом. Решение об этом принято на экстренном заседании суда первой инстанции, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения с ареста на освобождение под залог, передает «Армения сегодня».

Отмечается, что Овсепян с 30 мая текущего года находится в Институте хирургии им. Микаеляна, где его в начале июня прооперировали. Защита Овсепяна представила ходатайство в связи с резким ухудшением состояния его здоровья, отметив, что у него диагностировали заболевания, которые несовместимы с примененной к нему мерой пресечения в виде ареста.

Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности в бытность его генпрокурором и начальником Следственного комитета, получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег и других преступных деяниях.