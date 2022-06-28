Украина разрывает дипотношения с Сирией

МИД Украины объявил в четверг, 30 июня, о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском "независимости" самопровозглашенных "ЛДНР". Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

"Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права", - говорится в сообщении.

В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.