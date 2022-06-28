Российский эксперт: Россия покинула Змеиный из-за американских HIMARS

«Оборонять этот остров стало невозможно. Это голая и плоская поверхность, очень небольшая по размеру, и на протяжении достаточно длительного времени, пока у Украины не было новых HIMARS, она пыталась наносить удары по этому острову с помощью беспилотников и авиации. Это дело хорошее, но беспилотники и авиация уязвимы, их не так много у Украины. На острове была достаточно мощная противовоздушная оборона, правда, тактического уровня с дальностью до 20 км и высотой удара до 10 км. Подходящие к острову украинские самолеты попадали в зону риска... Когда появились эти ракетные установки, способные выстреливать залпами большое количество ракет, боевая часть которых весит 90 кг, и это мощный взрыв, который может разнести даже укрепленную позицию, — после этого стало ясно, что оборонять этот остров невозможно, что все, что там находится, будет сметено. Там были в основном противовоздушные установки, и пришлось уйти оттуда».

По словам российского эксперта, возле острова была морская блокада, и Украина могла поражать подходящие к острову корабли. Он напомнил, что несколько недель назад был нанесен удар по спасательному буксирному судну Черноморского флота РФ «Спасатель Василий Бех» (СБ-739), который транспортировал российских моряков, вооружение и боеприпасы, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Тор», на тогда еще оккупированный Змеиный. Федоров предположил, что Украина нанесла удар американскими «Гарпунами».

Также Федоров объяснил значимость острова, контроль над которым потеряла Россия: «Он был важен для двух целей. Во-первых, разместить противокорабельные комплексы, которые находятся в Крыму, — один называется „Бал“, а другой „Бастион“. Правда, их не так много у России, но тем не менее. Вот эти комплексы, оснащенные противокорабельными ракетами, могли контролировать значительное морское пространство, но и не только, потому что ими можно стрелять и по наземным целям. Там радиус, наверное, 250–300 км. Это напрямую застрагивало интересы Румынии, потому что этот остров находится в 35 км от Румынии. Можно контролировать морские пути вплоть до Одессы и Очакова.

И во-вторых, там планировалось разместить противовоздушные комплексы C-300 и контролировать воздушное пространство и над морем, и над большой частью наземного воздушного пространства Украины, через которое могли проходить воздушные пути из Крыма в Приднестровье, чтобы обеспечить безопасность потенциального воздушного моста из Крыма в Приднестровье. Вот такой комплекс С-300 на Змеином был бы очень кстати».

Эксперт заключил, что остров Змеиный, с которого начиналась война, является символом для Украины: «Там был гарнизон в 30 человек, и его взяли в плен, как известно. Этот остров всегда был спорным между Украиной и Румынией, и Украина там держала пограничников, символизируя, что этот остров принадлежит Украине».