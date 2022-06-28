Всемирный банк выделит Турции полмиллиарда на восстановление после стихийных бедствий

Всемирный банк выделит 449,2 млн долларов для поддержки проекта реконструкции после землетрясений, наводнений и лесных пожаров в Турции (TEFWER), пишет Dayli Sabah.

Огюст Куаме, глава представительства Всемирного банка в Турции, сказал: «Всемирный банк полон решимости поддержать действия Турции в ответ на геофизические риски и риски, связанные с изменением климата, с которыми сталкиваются люди, сообщества и экономика».

Деньги пойдут муниципалитетам, которые в 2020-2021 годах больше всего пострадали от стихийных бедствий. В рамках проекта восстановления будет проведен срочный ремонт, структурное укрепление и реконструкция поврежденной муниципальной инфраструктуры. Также будут поддерживаться усилия по повышению готовности к стихийным бедствиям и адаптации к изменению климата. Неизрасходованные средства правительство может перераспределить на любые муниципалитеты, которые пострадают от стихий.