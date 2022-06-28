Биннетзаде ограбил студентов и сел на 8 лет

Как сообщает корреспондент haqqın.az, 30 января текущего года Биннетзаде отправился в квартиру, которую арендовали трое студентов Технологического университета. Угрожая ножом, он забрал у молодых людей деньги и мобильные телефоны. Уже выходя из квартиры, Биннетзаде пригрозил студентам расправой, если те пожалуются в полицию.

Обвиняемый признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он отметил, что в момент происшествия был пьян. Потерпевших Биннетзаде ранее не знал и наткнулся на их квартиру, когда искал жилье для своего знакомого.

«Постучал в дверь, ее открыл парень в очках. Я вошел и сказал, что хочу арендовать квартиру. Потом достал из кармана нож и потребовал у них деньги. В квартире было трое парней, имена которых я узнал позже - Садых, Кямран и Рустам. Все трое опустошили карманы и деньги отдали. Тогда я забрал у них и мобильные телефоны. У Садыха на шее было серебряное ожерелье, а у Рустама золотое - их я тоже отнял».

Покинув студентов, Биннетзаде отправился продавать награбленное. Новенький iPhone Рустама Эйвазова стоимостью 2600 манатов он отдал за 1000 манатов. Потом грабитель уехал в Баку. Буквально через два дня ему позвонил брат и сказал, что его разыскивают сотрудники полиции. После этого Биннетзаде вернулся в Гянджу.

Отметив, что он является участником Отечественной войны, Биннетзаде сказал, что сожалеет о своем поступке и помирился с пострадавшими.

Сами потерпевшие также заявили, что помирились с подсудимым.

Суд приговорил Эльнура Биннетзаде к 8 годам лишения свободы.