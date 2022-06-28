Определилась команда, которая представит Азербайджан на чемпионате мира в Индонезии
В рамках проходящего XVI чемпионата Азербайджана по компьютерным играм, организованном Федерацией киберспорта нашей страны совместно с Gaming League Azerbaijan при спонсорской поддержке Topaz, завершились соревнования по дисциплине PUBG Mobile (4х4).
В турнире, в котором приняли участие 128 команд, в полуфинал вышли 64 коллектива. По итогам завершившегося вчера 3-дневного финального этапа, команда GMT Esport выиграла турнир с 193 очками. Legi10 Esport с 171 очком и Ice Frag Esport с 151 очком находятся на втором и третьем местах соответственно.
Победители и призы:
I МЕСТО - ''GMT Esport'' – 800 AZN
II МЕСТО - ''Legi10 Esport'' – 400 AZN
III МЕСТО - ''Ice Frag Esport'' – 200 AZN.
Хотим отметить, что команда GMT Esport будет представлять нашу страну на 14-м чемпионате мира по компьютерному спорту, который в этом году пройдет с 1 по 12 декабря на Бали (Индонезия).
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