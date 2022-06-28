Сирийский депутат о лидерстве Азербайджана

Сегодня участники Бакинского форума стали свидетелями лидерства Азербайджана в Движении неприсоединения и вклад страны в ДН. Об этом в кулуарах Бакинского форума заявил член парламента Сирии Мухаммад Бахит.

"Сегодняшнее мероприятие очень значимо, так как это касается огромного количества стран мира. Движение неприсоединения вносит свой вклад в обеспечение мира во всем мире. Сегодня мы еще раз переосмыслили важность мира и сделали еще один шаг к его поддержанию", - заявил он.

Он также добавил, что Азербайджан играет важную роль в ДН.

"Мы сегодня увидели вклад Азербайджана в ДН и лидерство страны в организации. Азербайджан может сделать хорошее для стран всего мира. Я благодарю за организацию этой конференции и за лидерство Ильхама Алиева в ДН",- сказал Бахит.