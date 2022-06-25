В своей поздравительной речи министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что «День выпускника» навсегда останется в памяти будущих врачей: «Сегодня и для нас знаменательный день. Отечественное здравоохранение пополняется молодыми талантливыми кадрами, которые присоединятся к славной миссии во имя здорового будущего нашей страны».

Подчеркнув, что государство уделяет особое внимание решению проблем в области здравоохранения, министр сказал: «Развитие здравоохранения в независимом Азербайджане напрямую связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Общенациональный лидер считал вопрос охраны здоровья населения одним из главных приоритетов государственной политики. Стратегия развития, намеченная Гейдаром Алиевым, успешно продолжается его достойным политическим преемником Президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства всегда уделяет особое внимание общественно-культурной жизни нашей республики. Одним из примеров, доказывающих успешность социальной политики, является развитие здравоохранения. Также в развитии азербайджанского здравоохранения неоценима роль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой».

Далее министр отметил, что в последние годы расширяются международные связи АМУ с ведущими учебными заведениями зарубежных стран. Так, принимаются соответствующие меры по совершенствованию учебной программы, в рамках сотрудничества со многими высшими медицинскими учреждениями зарубежных стран налажен обмен студентами и преподавателями. Помимо этого, специалисты университета на регулярной основе участвуют в международных научно-практических конференциях и вебинарах. В результате проделанной работы впервые в истории здравоохранения Азербайджана образовательные программы АМУ успешно прошли международную аккредитацию.

Ректор университета, профессор Герай Герайбейли пожелал выпускникам успехов в их дальнейшей работе. Отметив, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание и заботу об азербайджанской науке и образовании, о работниках этой сферы, в частности, о врачах, Г.Герайбейли подчеркнул, что глава государства является достойным преемником и продолжателем мудрой политики и дел общенационального лидера: «Присуждение Президентской стипендии студентам, поступившим в наш университет с высокими баллами, - яркий тому пример», - добавил он.

В своем выступлении ректор также предоставил информацию о том, что в 2021/2022 учебном году АМУ окончили 1 231 студент. 335 из них - студенты I лечебно-профилактического факультета, 332 - II лечебно-профилактического, 280 – стоматологического, 125 – фармацевтического и 76 - студенты военно-медицинского факультета. Помимо этого, факультет общественного здравоохранения окончили 70 студентов и 13 выпускников учились на военного фельдшера. 319 выпускников являются гражданами зарубежных стран. 88 выпускников завершили учебу с дипломами с отличием, и все они граждане Азербайджана.

На мероприятии выпускникам, окончившим вуз с максимально высокими баллами, были вручены дипломы с отличием. Дипломы вручили министр здравоохранения Теймур Мусаев и ректор АМУ Герай Герайбейли.

Затем выпускники дали клятву Гиппократа. Они также поблагодарили профессорско-преподавательский состав вуза.

В свою очередь, преподаватели АМУ и родители выпускников выразили уверенность в том, что будущие врачи своими профессиональными и личностными качествами оправдают оказанное им высокое доверие быть представителем благородной профессии.

Мероприятие продолжилось выступлением известных деятелей культуры и студентов военно-медицинского факультета АМУ.