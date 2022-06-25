Турнир претендентов: Теймур Раджабов провел 11-ю партию

В Мадриде проходит 11-й тур турнира претендентов на шахматную корону. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играл сегодня белыми фигурами с одним из аутсайдеров соревнования – поляком Ян-Кшиштофом Дудой.

Партия завершилась вничью на 33-м ходу. Теперь у Раджабова 5 очков. На данный момент он занимает 5-е место, и, скорее всего, сохранит за собой эту позицию и после завершения трех других партий 11-го тура.

Продолжаются поединки: Хикару Накамура (США) – Рихард Раппорт (Венгрия), Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана (США) – Дин Лижэнь (Китай).

Возвращаясь к выступлению Теймура Раджабова, стоит добавить, что за 11 туров он одержал одну победу, потерпел два поражения и восемь раз сыграл вничью.

В первом круге Теймур проиграл Накамуре и Каруане. Во втором круг он взял у Накамуры блестящий реванш. Помимо этого, наш шахматист уже дважды сыграл вничью с Непомнящим, Фируджей и Дудой, еще по разу – с Дином и Раппортом.

Турнирное положение после 10-го тура:

1.Непомнящий – 7 очков; 2-4.Каруана, Накамура, Дин – по 5,5 очка; 5.Раджабов - 4,5 очка; 6-8.Дуда, Раппорт, Фируджа – по 4 очка.

Соревнование проходит в два круга. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд начиная с 61-го хода.

Если шахматисты, борющиеся за 1-е место, наберут по итогам 14 туров одинаковое количество очков, то их ждет тай-брейк – две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то и блиц до определения сильнейшего.

Победитель турнира получит 48 тысяч евро и право оспорить чемпионскую корону в матче с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда, сам норвежец не раз заявлял, что ему не очень интересно в очередной раз играть чемпионский матч. Если Карлсен откажется от защиты титула, то за звание чемпиона мира поборются шахматисты, занявшие 1-е и 2-е места в турнире претендентов.