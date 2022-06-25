Эрдоган: Греция нарушила воздушное пространство Турции 147 раз

"Греция, которая нарушила нашу воздушную границу 147 раз, должна ответить за это". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам мадридского саммита НАТО.

"Никто не должен удивляться, когда мы предпримем адекватные шаги. Вооружение Грецией островов и островков противоречит Лозаннской и Парижской договоренностям. Пусть противоположная сторона ознакомится с этими документами и предпримет соответствующие шаги”, - сказал он.