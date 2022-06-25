Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, запись которой есть у RT.

«Как я сказал в Киеве, хотя внешняя ситуация все еще очень сложная, но важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог», — заявил индонезийский лидер. Он также выразил готовность налаживать отношения между двумя лидерами.