В Баку наградили победителей республиканских предметных олимпиад
В Баку состоялась церемония награждения победителей республиканских предметных олимпиад.
Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Затем участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших за территориальную целостность Азербайджана.
Министр образования Эмин Амруллаев поздравил победителей и рассказал о работе с талантливыми учениками. Э. Амруллаев отметил, что результаты азербайджанских учащихся на международных олимпиадах с каждым годом улучшаются, добавив, что победы наших учеников на всех международных олимпиадах должны высоко оцениваться, ведь каждая медаль - это радость и в тоже время наша гордость.
Также министр сообщил, что на освобожденных территориях планируется построить центры и лаборатории для подготовки наших школьников к олимпиадам, и что одним из главных приоритетов на сегодняшний день является расширение географии олимпиады.
На церемонии были награждены 9 золотых медалистов, показавших наивысшие результаты по каждому предмету на республиканских предметных олимпиадах. По итогам олимпиад 186 учащихся заняли третье место, 139 - второе, 72 учащихся - первое.