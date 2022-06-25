Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:11

Как уже сообщалось, премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что этнические армяне, незаконно проживающие в селах Забух и Сус Лачинского района, а также в самом Лачине, после завершения строительства дороги, альтернативной Лачинскому коридору, будут переселены. И хотя премьер-министр Армении подтвердил, что этим людям будут предоставлены новые дома, армяне, незаконно поселившиеся в Забухе, заявляют, что подчиняться воле Пашиняна не намерены и село не покинут.

Мало того, Геворг Чаушян, называющий себя «лидером сельской общины» и призывающий власти Еревана увеличить в Лачинском районе количество армянского населения, заявил, что они «готовы к вооруженному сопротивлению». Напомним, что после оккупации в 1992 году Лачинского района село Забух, как и ряд других азербайджанских населенных пунктов, было сожжено и разрушено армянами. Позднее за счет пожертвований армянской диаспоры здесь были построены новые дома, куда незаконно переселили армянские семьи, прибывшие, в основном, из Сирии и Ливана. И хотя многие из них бежали из этих мест после 44-дневной войны, доподлинно известно, что только в Забухе до сих пор живут около 200 армян. После того, как Пашинян подтвердил, что жители Забуха будут переселены, в Армении начались политические спекуляции. Так, бывший министр юстиции Армении, доктор юридических наук Геворг Даниелян поделился с подписчиками в Facebook «лазейкой», способной, по его мнению, предотвратить переселение армян.

По словам Даниеляна, Забух – это не территория Армении, а проживающие в нем люди «в основном» являются гражданами Азербайджана. То есть, армянами, переселившимися сюда в начале 90-х годов из других территорий Азербайджана. А это значит, что, несмотря на трехстороннее Соглашение от 10 ноября 2020 года, Армения не имеет права принудительно выселять людей из населенных пунктов, не находящихся на ее территории. Обосновывая свою позицию, бывший министр юстиции приводит в пример ситуацию 1989 года, связанную с насильственной депортацией азербайджанцев из эксклавного села Кярки в Нахчыване. Даниелян, работавший в те годы начальником отдела генеральной прокуратуры Армении по надзору за соблюдением законодательства в международных отношениях, пишет, что в конце 1989 года официальные лица СССР пригласили тогдашнего главного прокурора Армении Владимира Назаряна на встречу с азербайджанцами в Тбилиси, чтобы обсудить меры, способные предотвратить изгнание азербайджанцев из Кярки.