Грузия не откажется от российской электроэнергии

Грузинская сторона не планирует отказываться от покупки российской электроэнергии из-за ее низкой стоимости. Об этом заявил председатель Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения Давид Нармания, пишет ТАСС.

«Исходя из чувствительности тарифов, у нас нет роскоши, чтобы по политическим мотивам отказаться от дешевой энергии из России», — сказал Нармания.

Он отметил, что Грузия в течение нескольких определенных месяцев покупает у Россию электроэнергию. Ресурс российской стороны, по его словам, стоит дешевле, чем у Турции и Азербайджана.

Нармания добавил, что если страны Запада введут запрет на покупку электроэнергии из России, Грузия не погрузится в энергетический кризис.