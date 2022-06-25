Путин: Коллективный Запад загнал себя в ловушку

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки Российской Федерации по случаю столетия СВР президент подчеркнул, что основным приоритетом службы является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.

По словам Путина, коллективный Запад загнал себя в ловушку. Подобное произошло из-за того, что Запад не смог провести анализ развития ситуации в мире, а также ослабления своего влияния.