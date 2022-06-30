Азербайджанская спортсменка выиграла молодежный Евро по борьбе
В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет.
Эльнура Мамедова (55 кг) завоевала золотую медаль, победив поочередно соперниц из Италии, Венгрии, Болгарии и Турции.
Асмер Джангуртаран (50 кг) стала бронзовым призером.
Завтра в финале поборется Биргюль Солтанова (62 кг), а в схватке за бронзу примет участие Марзия Садыхова (72 кг).
Напомним, ранее сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала в столице Италии пять медалей – два золота, одно серебро и две бронзы.