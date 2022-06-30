В ООН призвали США снять санкции с Ирана

ООН призывает США снять или приостановить действие санкций против Ирана, в том числе в области торговли нефтью, для достижения соглашения по возвращению к ядерной сделке. Об этом заявила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам нераспространения заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло, передает ТАСС.

"Мы приветствуем шаги Соединенных Штатов в феврале 2022 года по возобновлению исключений в отношении санкций, связанных с ядерными проектами, которые осуществляются в соответствии с принципами нераспространения. Мы вновь призываем Соединенные Штаты снять или приостановить действие санкций в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также расширить исключения на торговлю нефтью с Ираном", - сказала она.

Ди Карло добавила, что развития ядерной и ракетной программ Ирана вызывает обеспокоенность у ООН. "Мы призываем Иран отказаться от шагов, которые были предприняты и не соответствуют его обязательствам по СВПД", - указала она.