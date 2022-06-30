Путин заявил об испуганных единомышленниках

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, однако они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что те, о ком он говорит, думают с Россией «примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле». «Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», – отметил он.

По его словам, догматизм и нежелание смотреть правде в глаза «неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий» со стороны западных стран.