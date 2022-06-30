Россия пригрозила Болгарии разрывом отношений

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

Отвечая на вопрос, каким будет ответ России на высылку дипломатов, она сказала: "Москва примет очень кардинальные шаги. Это не может пройти незамеченным".

На уточнение, о чем идет речь, Митрофанова заявила: "Дипломатические отношения могут быть разорваны! Москва примет решение".