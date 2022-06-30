Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 30 июня 2022, 23:45

По информации саудовского новостного портала Elaph, Израиль направил сирийскому диктатору Башару аль-Асаду ультимативное послание: либо Дамаск запретит Ирану направлять через свою территорию оружие для шиитов «Хезболлы», либо дворец Асада будет подвергнут массированному ракетному удару. Насколько правдива эта информация? Как утверждает авторитетный журнал Forbes, она может быть вполне реальной. И напоминает, что в 2003 году израильские ВВС нанесли удар по летней резиденции Башара Асада в Латакии, причем истребители F-16 летели так низко над ним, что в близлежащих домах повыбивало стекла.

«Показательный» характер налета заключался в том, что в этот момент Асада в резиденции не было – как сообщается, он узнал об инциденте только через несколько дней. Этот удар стал недвусмысленным предупреждением сирийскому президенту о недопустимости поддержки «Хезболлы» в Ливане. Аналогичный налет израильских ВВС на всю ту же летнюю резиденцию в Латакии был совершен в июне 2006 года. Правда, на сей раз президент находился в своем кабинете, где принимал лидера ХАМАС Халеда Машаля. Причиной, как известно, стало похищение 19-летнего израильского капрала Гилада Шалита. Так что, и президент Сирии, и лидер ХАМАСа, который похитил Шалита, все поняли. Понятно, что целью налетов ВВС была не ликвидация Башара Асада, а красноречивый сигнал не переходить обозначенные Израилем «красные линии». Теперь же, как утверждает Forbes, действия Ирана в Сирии могут вынудить Израиль отправить Асаду еще одно предупреждение, на сей раз, уже в более жесткой форме.

Журнал пишет, что летняя резиденция Асада в Латакии – слишком легкая цель для Израиля, который на сей раз может нацелиться на резиденцию Асада, расположенную на холмах Меззе в окрестностях Дамаска. Уничтожение этого дворца имело бы намного больше, чем чисто символическое значение. Его строительство началось еще во времена правления отца нынешнего президента, Хафеза Асада, было завершено в 1990 году и обошлось сирийской казне примерно в один миллиард долларов (в нынешних ценах – несколько миллиардов – прим. ред.) Его разрушение стало бы серьезным ударом по имиджу режима Асада, особенно, сейчас, когда некоторые арабские страны вновь начинают его принимать. В сентябре 2018 года Израиль опубликовал снимки, сделанные с его спутника-шпиона Ofek-11. На них были запечатлены международный аэропорт Дамаска (уже был атакован), сирийская военная база (уже была атакована) и президентский дворец (пока не атакован) – намек, более чем прозрачный. Разумеется, у Израиля нет намерений причинить ущерб лично Башару Асаду. Не говоря уже о том, что даже если Израиль выполнит угрозу и ударит по одной из резиденций сирийского диктатора, Москва, скорее всего, будет об этом предупреждена. Причем с заверениями, что лично жизни Асада ничего не угрожает.