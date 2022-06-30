США нанесли очередной удар по Сулейману Керимову

В Министерстве финансов США заявили, что правительство Соединенных Штатов заблокировало базирующийся в штате Делавэр трастовый фонд объемом $1 млрд, доля в котором, по данным Вашингтона, принадлежит находящемуся под американскими санкциями российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о направлении уведомления о блокировке собственности фонду Heritage Trust, доля в котором принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову.

В Минфине США подчеркнули, что по состоянию на 30 июня 2022 года фонд владеет активами на общую сумму более $1 млрд. Блокировка собственности обеспечит, чтобы средства были недоступны для Керимова.