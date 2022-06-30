Джонсон: «Путину не обязательно подавать в отставку»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для завершения войны в Украине не требуется уход Владимира Путина с поста президента России.

На вопрос журналиста о том, необходим ли уход Путина для достижения мирного договора между Россией и Украиной, глава британского правительства ответил отрицательно. «Нет, конечно, нет», – сказал он в четверг в интервью радиостанции LBC по завершении саммита НАТО в Мадриде.

Джонсон также выразил мнение, что Путин ввиду существенной поддержки среди российского населения может завершить «специальную военную операцию» фактически на любых условиях.