Иран готов к транспортировке зерна из Украины

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о готовности Тегерана участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море. Как передает IRNA, об этом Абдоллахиан сообщил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Отношения между Исламской Республикой Иран и Украиной на протяжении последних трех десятилетий всегда основывались на дружбе, уважении, взаимной выгоде и сотрудничестве, и мы готовы участвовать в рамках соглашения, которое будет создано для реализации зерновых перевозок через коридор в Черном море», – заявил Абдоллахиан.

Глава МИД Ирана также пригласил Кулебу посетить Тегеран.