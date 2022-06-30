В Израиле вступил в должность новый премьер-министр

Новый премьер-министр Израиля Яир Лапид официально вступил в должность с пятницы, 1 июля. Об этом сообщает радио «Кан».

До этого Лапид занимал пост министра иностранных дел Израиля. Он возглавил правительство после того, как бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отказался участвовать в предстоящих выборах в Кнессет (парламент страны). Беннет сохранит должность заместителя премьер-министра после того, как его партнер по коалиции Лапид займет пост главы правительства.

Лапид будет руководить правительством до объявления нового состава кабинета министров, который планируется сформировать по итогам внеочередных парламентских выборов 1 ноября.