Саудовская Аравия хочет приобрести долю Aston Martin

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии ведет переговоры с британским производителем роскошных автомобилей Aston Martin о приобретении доли в бизнесе, которая может стоить 243,5 миллиона долларов, сообщила Financial Times.

Акции Aston Martin, которые упали на 20% до рекордно низкого уровня в четверг, сократили потери, торгуясь на 9% ниже к 15:02 по Гринвичу после того, как компания не смогла подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ. Вместо этого Aston Martin заявила, что регулярно пересматривает варианты финансирования.

Aston Martin, часто появляющийся во франшизе фильмов о Джеймсе Бонде, пережил непростые времена с момента своего первоначального публичного размещения в конце 2018 года.