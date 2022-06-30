Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:38

В марте 1993 года, во время первой карабахской войны, Самсон Озарарат, этнический турок и активист армянской диаспоры, организовал тайную встречу лидера турецких националистов Алпарслана Тюркеша («Серые волки») и тогдашнего президента Армении Левона Тер-Петросяна. И вот на днях выяснилось, что в поездке первой леди Армении Анны Акопян во Францию её сопровождает… тот саымй Самсон Озарарат.

Сможет ли Анна Акопян убедить диаспору? Правда, в официальном сообщении, распространенном 26 июня аппаратом премьер-министра Армении, говорится, что первую леди, которая проведет в Ницце, Монако и Каннах «официальные встречи и обсуждения», сопровождает министр по делам диаспоры Заре Синанян. По информации армянских источников, главная цель пребывания Анны Акопян на Лазурном берегу – убедить влиятельную армянскую диаспору отказаться от требований признания «геноцида», поддержать нормализацию армяно-турецких отношений, а возможно, и процесс достижения мира с Азербайджаном, включающий в себя отказ от претензий на Карабах. Ранее Заре Синанян уже встречался с активистами диаспоры, проживающими в США и других зарубежных странах, но особого успеха не добился. На встречах с Синаняном зарубежные армяне были, мягко говоря, настроены неконструктивно и вместо делового обсуждения выкрикивали лозунги в духе «Никол – предатель, Заре – предатель!» Видимо, по этой причине было решено усилить миссию министра диаспоры присутствием первой леди Армении.

На что бурно отреагировали пользователи армянского сегмента соцсетей, вспомнившие о, мягко говоря, эксцентричном поведении Анны Акопян во время трагических для армян событий 44-дневной войны. Но вернемся к французскому вояжу армянской первой леди Haqqin.az неоднократно писал о глубокой пропасти, образовавшейся между Арменией и армянской диаспорой после победы Азербайджана в 44-дневной карабахской войне. По сути, тяжелое поражение Армении, как минимум, на десятилетия развеяло миф о «могущественной армянской диаспоре», которая, как выяснилось, оказалось бессильной и предотвратить войну, и помешать Азербайджану вернуть оккупированные территории. В свою очередь, армянская диаспора также отвернулась от Еревана, поскольку главную причину поражения видела в действующей власти. В итоге, лидеры армянской диаспоры, некогда диктовавшие политическую «моду» в Ереване, практически не имеют сегодня влияния на решения правительства Пашиняна, включая его планы по нормализации отношений с Анкарой и Баку. В то же время, тяжелейшая экономическая ситуация в стране не позволяет действующему правительству Армении полностью игнорировать фактор диаспоры. Почему совместный визит Анны Акопян и Заре Синанян начался во Франции? Ответ на этот вопрос можно найти в фотографиях, которыми первая леди Армении делится на своей странице в Facebook. На них Анна Акопян запечатлена рядом с Самсоном Озараратом – личностью, которая заслуживает пристального внимания. Кто вы, господин Озарарат? Самсон Озарарат родился в 1951 году в турецкой провинции Конья, учился в Турции, а в 1980 году женился на гражданке Франции и навсегда переехал в Ниццу. Когда в конце 1980-х годов в Карабахе полыхнуло пламя армянского сепаратизма, приведшее в итоге к оккупации четверти территорий Азербайджана, Самсон Озарарат создал организацию под названием SOS-Армения, координировавшая доставку в страну гуманитарной помощи, а в 1991-1998 годах он был внештатным советником тогдашнего президента Армении Левона Тер-Петросяна.

В начале 1993 года, когда в Армении ощущалась серьезная нехватка продовольствия и зерна, Самсон Озарарат связался с представителями Турции и предложил им в качестве «жеста доброй воли» отправить в Армению 200 тысяч тонн зерна, создав таким образом повод для установления турецко-армянских дипломатических отношений. Тогдашнее правительство Турции согласовав это с властями Азербайджана, отправило в Армению 41.000 тонн зерна. После чего Самсон Озарарат приступил к выполнению посреднической миссии между Турцией и Арменией. Вначале он решил выяснить, как к этой идее отнесутся турецкие националисты, для чего встретился с Алпарсланом Тюркешем. Встреча в Париже: Тюркеш предлагает Лачинский коридор и проект Транскавказской автомагистрали В феврале 1993 года Озарарат отправился в Анкару для встречи с Тюркешем. Лидер «Серых волков» выразил готовность поддержать установление отношений между Арменией и Турцией. Тогда Озарарат предложил Тюркешу встретиться с Тер-Петросяном, который в марте того же года готовился посетить Париж, чтобы донести свою позицию до него лично. Тюркеш согласился. В отличии от президента Армении, который опасался встречаться лицом к лицу с грозным лидером «Серых волков». Но Озарарат сумел убедить Тер-Петросяна. Тюркеш, в свою очередь, проинформировал тогдашнее турецкое правительство и Баку о встрече с лидером Армении. Тайная встреча состоялась в марте 1993 в одном из парижских отелей. Армянскую сторону представлял также родной брат Тер-Петросяна, бизнесмен Тельман Тер-Петросян, а турецкую – сын Тюркеша, Тогрул и посол Турции в Париже Тансуг Бледа. На встрече, где обсуждались возможности прекращения войны между Арменией и Азербайджаном, Тюркеш выдвинул следующие условия:

- Армянские вооруженные силы должны быть выведены с территории Азербайджана. - Обе стороны должны признать территориальную целостность друг друга в нынешних границах и установить дипломатические отношения. - Стороны должны начать мирные переговоры, отказавшись от территориальных претензий друг к другу. - Лачинский коридор должен быть открыт, а безопасность коридора должна обеспечиваться международными наблюдателями. - Вопрос о статусе Карабаха следует отложить на более поздний срок, либо обсудить после достижения перемирия на переговорах в рамках Минской группы. Тюркеш также предложил Тер-Петросяну транзитное сообщение с Арменией с территории Турции по суше и морю, выдвинув проект «Закавказской автомагистрали» – дороги, которая должна была проходить через Армению по маршруту современного «Шелкового пути» и соединить три страны Южного Кавказа. В проекте также предусматривалось строительство железной дороги и трубопроводов, по которым азербайджанские нефть и газ поступала бы в Турцию. В ответ Тер-Петросян заявил, что Армения готова к прекращению огня в Карабахе, но этот вопрос надо предварительно обсудить с радикальным крылом в правительстве. «У меня сейчас ситуация хуже, чем у Эльчибея, - признался Левон Тер-Петросян. – Но мы обсудим ваши предложения». Однако радикалы в Ереване предложения Тюркеша не приняли, а через несколько недель армянская армия заняла Кельбаджар. Тем не менее, тайные контакты Тюркеша с Арменией продолжались и после установления режима прекращения огня. Завершились они только после смерти лидера «Серых волков».