Самсона Озарарата заметили с первой леди Армении таинственный турок возродился спустя 30 лет

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

В марте 1993 года, во время первой карабахской войны, Самсон Озарарат, этнический турок и активист армянской диаспоры, организовал тайную встречу лидера турецких националистов Алпарслана Тюркеша («Серые волки») и тогдашнего президента Армении Левона Тер-Петросяна.

И вот на днях выяснилось, что в поездке первой леди Армении Анны Акопян во Францию её сопровождает… тот саымй Самсон Озарарат.

Именно Озарарат навел мосты между Тер-Петросяном и лидером «Серых волков» Алпарсланом Тюркешем

Сможет ли Анна Акопян убедить диаспору?

Правда, в официальном сообщении, распространенном 26 июня аппаратом премьер-министра Армении, говорится, что первую леди, которая проведет в Ницце, Монако и Каннах «официальные встречи и обсуждения», сопровождает министр по делам диаспоры Заре Синанян.

По информации армянских источников, главная цель пребывания Анны Акопян на Лазурном берегу – убедить влиятельную армянскую диаспору отказаться от требований признания «геноцида», поддержать нормализацию армяно-турецких отношений, а возможно, и процесс достижения мира с Азербайджаном, включающий в себя отказ от претензий на Карабах.

Ранее Заре Синанян уже встречался с активистами диаспоры, проживающими в США и других зарубежных странах, но особого успеха не добился.

На встречах с Синаняном зарубежные армяне были, мягко говоря, настроены неконструктивно и вместо делового обсуждения выкрикивали лозунги в духе «Никол – предатель, Заре – предатель!» Видимо, по этой причине было решено усилить миссию министра диаспоры присутствием первой леди Армении.

Мистический турок всплыл 30 лет спустя рядом с супругой Пашиняна

На что бурно отреагировали пользователи армянского сегмента соцсетей, вспомнившие о, мягко говоря, эксцентричном поведении Анны Акопян во время трагических для армян событий 44-дневной войны.

Но вернемся к французскому вояжу армянской первой леди

Haqqin.az неоднократно писал о глубокой пропасти, образовавшейся между Арменией и армянской диаспорой после победы Азербайджана в 44-дневной карабахской войне. По сути, тяжелое поражение Армении, как минимум, на десятилетия развеяло миф о «могущественной армянской диаспоре», которая, как выяснилось, оказалось бессильной и предотвратить войну, и помешать Азербайджану вернуть оккупированные территории.

В свою очередь, армянская диаспора также отвернулась от Еревана, поскольку главную причину поражения видела в действующей власти.

В итоге, лидеры армянской диаспоры, некогда диктовавшие политическую «моду» в Ереване, практически не имеют сегодня влияния на решения правительства Пашиняна, включая его планы по нормализации отношений с Анкарой и Баку.

В то же время, тяжелейшая экономическая ситуация в стране не позволяет действующему правительству Армении полностью игнорировать фактор диаспоры.

Почему совместный визит Анны Акопян и Заре Синанян начался во Франции? Ответ на этот вопрос можно найти в фотографиях, которыми первая леди Армении делится на своей странице в Facebook. На них Анна Акопян запечатлена рядом с Самсоном Озараратом – личностью, которая заслуживает пристального внимания.

Кто вы, господин Озарарат?

Самсон Озарарат родился в 1951 году в турецкой провинции Конья, учился в Турции, а в 1980 году женился на гражданке Франции и навсегда переехал в Ниццу.

Когда в конце 1980-х годов в Карабахе полыхнуло пламя армянского сепаратизма, приведшее в итоге к оккупации четверти территорий Азербайджана, Самсон Озарарат создал организацию под названием SOS-Армения, координировавшая доставку в страну гуманитарной помощи, а в 1991-1998 годах он был внештатным советником тогдашнего президента Армении Левона Тер-Петросяна.

Озарарат появился и рядом с Ахметом Давутоглу в Ереване

В начале 1993 года, когда в Армении ощущалась серьезная нехватка продовольствия и зерна, Самсон Озарарат связался с представителями Турции и предложил им в качестве «жеста доброй воли» отправить в Армению 200 тысяч тонн зерна, создав таким образом повод для установления турецко-армянских дипломатических отношений. Тогдашнее правительство Турции согласовав это с властями Азербайджана, отправило в Армению 41.000 тонн зерна. После чего Самсон Озарарат приступил к выполнению посреднической миссии между Турцией и Арменией.

Вначале он решил выяснить, как к этой идее отнесутся турецкие националисты, для чего встретился с Алпарсланом Тюркешем.

Встреча в Париже: Тюркеш предлагает Лачинский коридор и проект Транскавказской автомагистрали

В феврале 1993 года Озарарат отправился в Анкару для встречи с Тюркешем. Лидер «Серых волков» выразил готовность поддержать установление отношений между Арменией и Турцией. Тогда Озарарат предложил Тюркешу встретиться с Тер-Петросяном, который в марте того же года готовился посетить Париж, чтобы донести свою позицию до него лично. Тюркеш согласился. В отличии от президента Армении, который опасался встречаться лицом к лицу с грозным лидером «Серых волков». Но Озарарат сумел убедить Тер-Петросяна. Тюркеш, в свою очередь, проинформировал тогдашнее турецкое правительство и Баку о встрече с лидером Армении.

Тайная встреча состоялась в марте 1993 в одном из парижских отелей. Армянскую сторону представлял также родной брат Тер-Петросяна, бизнесмен Тельман Тер-Петросян, а турецкую – сын Тюркеша, Тогрул и посол Турции в Париже Тансуг Бледа.

На встрече, где обсуждались возможности прекращения войны между Арменией и Азербайджаном, Тюркеш выдвинул следующие условия:

Именно Озарарата заметили в кулуарах Цюриха в канун подписания армяно-турецких соглашений, которые так и остались на бумаге

- Армянские вооруженные силы должны быть выведены с территории Азербайджана.

- Обе стороны должны признать территориальную целостность друг друга в нынешних границах и установить дипломатические отношения.

- Стороны должны начать мирные переговоры, отказавшись от территориальных претензий друг к другу.

- Лачинский коридор должен быть открыт, а безопасность коридора должна обеспечиваться международными наблюдателями.

- Вопрос о статусе Карабаха следует отложить на более поздний срок, либо обсудить после достижения перемирия на переговорах в рамках Минской группы.

Тюркеш также предложил Тер-Петросяну транзитное сообщение с Арменией с территории Турции по суше и морю, выдвинув проект «Закавказской автомагистрали» – дороги, которая должна была проходить через Армению по маршруту современного «Шелкового пути» и соединить три страны Южного Кавказа. В проекте также предусматривалось строительство железной дороги и трубопроводов, по которым азербайджанские нефть и газ поступала бы в Турцию.

В ответ Тер-Петросян заявил, что Армения готова к прекращению огня в Карабахе, но этот вопрос надо предварительно обсудить с радикальным крылом в правительстве.

«У меня сейчас ситуация хуже, чем у Эльчибея, - признался Левон Тер-Петросян. – Но мы обсудим ваши предложения».

Однако радикалы в Ереване предложения Тюркеша не приняли, а через несколько недель армянская армия заняла Кельбаджар.

Тем не менее, тайные контакты Тюркеша с Арменией продолжались и после установления режима прекращения огня. Завершились они только после смерти лидера «Серых волков».

Еще в начале 1990-х Озарарат предлагал модель карабахского урегулирования, которую Армения приняла спустя 30 лет

Озарарат вновь решил стать посредником

Позже Самсон Озарарат выступил посредником в процессе переговоров между Турцией и Арменией, в результате которых были подписаны Цюрихские протоколы (которые, правда, так и не были реализованы).

В 2012 году Самсон Озарарат сопровождал тогдашнего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в ходе его визита в Ереван для участия в заседании организации «Черноморского экономического сотрудничества».

«Озарарат играет роль посланника всякий раз, когда турецкое правительство инициирует тайную дипломатию с Арменией» – писало в апреле 2021 года армяно-американское издание The Mirror Spectator.

В феврале 2021 года Заре Синанян встретился с Озараратом во время визита в Ниццу, а уже через месяц, в марте, Озарарат был замечен в Ереване. Тогда же в прессу просочилась информация о том, что Турция и Армения ищут пути для нормализации отношений. Отмечалось, что, поскольку карабахский вопрос уже решен, серьезных препятствий для нормализации отношений с Арменией у Турции нет. Единственным условием был отказ Армении от требований признать «геноцид», и правительство Пашиняна на это условие согласилось.

В январе 2022 года Турция и Армения решили начать официальные переговоры по нормализации отношений. Стороны назначили специальных посланников (Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна) и уже провели три встречи на уровне спецпредставителей.

Следующая встреча Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна запланирована на начало июля.

Согласно информации из турецких источников, переговоры спецпосланников Турции и Армении проходят очень нелегко, и стороны практически не продвинулись. Одной из причин называют неспособность Армении полностью отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, а также ее попытки затянуть открытие Зангезурского коридора.

Как известно, турецкая сторона неоднократно заявляла, что процесс нормализации отношений с Арменией будет на каждом этапе согласовываться с Азербайджаном.