«Нефтчи» подписал американского футболиста

Новым игроком бакинской команды стал американец израильского происхождения Кенни Сайеф. С 28-летним левым полузащитником подписан 2-летний контракт. Он будет играть в «Нефтчи» под 5-м номером.

Ранее Сайеф выступал в различных израильских клубах, в бельгийских «Генте» и «Андерлехте», американском «Цинциннати» и польской «Легии». Его последним клубом был израильский «Ашдод».

В составе «Гента» Сайеф в 2015 году становился чемпионом и обладателем Суперкубка Бельгии. За сборную США он провел 4 матча, а за национальную сборную Израиля – 2.

Это третье приобретение «Нефтчи» нынешним летом, после того, как команду возглавил румынский специалист Лауренциу Регекампф. До этого были подписаны контракты с израильским полузащитником Атаа Джабером и ганским нападающим Годсвеем Доньо.

В четверг также стало известно, что «Нефтчи» не будет продлевать контракт с бразильским форвардом Тиаго Безеррой, который появился в клубе в сентябре 2021 года и провел 25 матчей, забив 10 голов.