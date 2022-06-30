«Нефтчи» подписал американского футболиста
Футбольный клуб «Нефтчи» осуществил свой очередной трансфер.
Новым игроком бакинской команды стал американец израильского происхождения Кенни Сайеф. С 28-летним левым полузащитником подписан 2-летний контракт. Он будет играть в «Нефтчи» под 5-м номером.
Ранее Сайеф выступал в различных израильских клубах, в бельгийских «Генте» и «Андерлехте», американском «Цинциннати» и польской «Легии». Его последним клубом был израильский «Ашдод».
В составе «Гента» Сайеф в 2015 году становился чемпионом и обладателем Суперкубка Бельгии. За сборную США он провел 4 матча, а за национальную сборную Израиля – 2.
Это третье приобретение «Нефтчи» нынешним летом, после того, как команду возглавил румынский специалист Лауренциу Регекампф. До этого были подписаны контракты с израильским полузащитником Атаа Джабером и ганским нападающим Годсвеем Доньо.
В четверг также стало известно, что «Нефтчи» не будет продлевать контракт с бразильским форвардом Тиаго Безеррой, который появился в клубе в сентябре 2021 года и провел 25 матчей, забив 10 голов.
Также бакинцы продлили до июня 2024 года соглашения с Хаялом Наджафовым и Тураном Велизаде. При этом следующий сезон оба полузащитника проведут на правах аренды в «Туран-Товузе», который будет выступать в Премьер-лиге.
Сегодня «Нефтчи» отправляется на сбор в турецкий Болу, где пробудет до 15 июля. Там запланировано проведение трех контрольных матчей.
Первый официальный матч под руководством Регекампфа «Нефтчи» проведет 21 июля против кипрского «Ариса». Игра состоится на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке и начнется в 21:30 по бакинскому времени. Ответная игра пройдет 28 июля на «Баксель Арене». Время начала матча – 21:00.