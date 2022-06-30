Эстония и Латвия решили закупить системы ПВО

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс и его эстонская коллега Калле Лаанет заключили меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности, передает ERR. Согласно документу, стороны согласились, что соответствующий процесс будет координировать Эстонский центр инвестиций в нацоборону при участии военных советов двух государств.

«Агрессия России ясно показывает потребность в системах ПВО. Я хотел бы еще раз поблагодарить Испанию, которая недавно разместила такие системы в Латвии, но мы также работаем над развитием наших возможностей. Я рад, что мы реализуем этот проект вместе с Эстонией, укрепляя как наше региональное сотрудничество, так и общую оборону», – отметил Пабрикс.