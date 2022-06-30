18 человек, в том числе двое детей, погибли после ракетного удара в Одесской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко также сообщает о 18 погибших.

Еще 31 человек пострадал, среди них четверо детей и беременная женщина. Из-под завалов спасены 8 человек, из них 3 ребенка. Спасательные работы продолжаются.

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В Одесской области Украины в результате попадания российской ракеты в 9-этажный дом количество погибших возросло до 14 человек, еще 30 ранены.