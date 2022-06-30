Ракетный удар России по Одесской области: уже 18 погибших видео; обновлено
18 человек, в том числе двое детей, погибли после ракетного удара в Одесской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко также сообщает о 18 погибших.
Еще 31 человек пострадал, среди них четверо детей и беременная женщина. Из-под завалов спасены 8 человек, из них 3 ребенка. Спасательные работы продолжаются.
* * * 08:51
В Одесской области Украины в результате попадания российской ракеты в 9-этажный дом количество погибших возросло до 14 человек, еще 30 ранены.
По сообщению украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), "1 июля около 01:00 в поселке городского типа в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 кв. м. По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка)", - говорится в сообщении службы.
Ведомство сообщает, что из-под завалов были спасены семь человек, из них три ребенка.
Кроме того, в том же районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха, сообщает ГСЧС. В результате погибли три человека, из них один ребенок, и один человек пострадал.
Спасательные работы продолжаются.