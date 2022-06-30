Еще 150 солдат за сутки: новые потери России в Украине

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще 150 своих военных. Общее число потерь РФ с начала войны составляет около 35750. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери войск РФ на 1 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35750 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1577 (+4);
  • боевых бронированных машин - 3736 (+10);
  • артиллерийских систем - 796 (+6);
  • РСЗО - 246 (+0);
  • средства ПВО - 105 (+1);
  • самолетов - 217 (+0);
  • вертолетов - 186 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 645 (+4);
  • крылатые ракеты - 143 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8);
  • специальная техника - 61 (+0).