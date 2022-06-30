Еще 150 солдат за сутки: новые потери России в Украине

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще 150 своих военных. Общее число потерь РФ с начала войны составляет около 35750. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери войск РФ на 1 июля ориентировочно составили: