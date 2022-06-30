Оползень в Турции: погиб водитель из Азербайджана обновлено; видео
В результате оползня в городе Артвине района Кемальпаша погиб водитель из Азербайджана, написал в Facebook заведующий отделом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу.
"Во время схода оползня погиб один водитель из Азербайджана, пострадали еще двое водителей TIR, являющиеся гражданами Турции. ABADA начала работу по установлению личности нашего погибшего водителя", - сказал он.
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В Турции в городе Артвин района Кемальпаша произошел оползень, в результате чего камни повредили грузовики, припаркованные на обочине, сообщают турецкие СМИ.
По предварительным данным, в результате инцидента повреждены 4 грузовика, которые проезжали по этому участку пути. Два из них оказались под завалом. Согласно данным, один человек погиб, еще двое пострадали. Данные о жертвах уточняются. Движение транспорта по этой дороге перекрыто.