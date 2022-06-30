В Нижнем Новгороде неизвестный кинул «коктейль Молотова» в контрольно-пропускной пункт управления ФСБ, однако пожара не произошло, а сам мужчина скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации, инцидент произошел днем 30 июня. Неизвестный мужчина подошел к зданию УФСБ на Малой Покровской улице, после чего кинул в сторону КПП бутылку, предположительно, с зажигательной смесью. Затем он убежал.

Как отмечает Telegram-канал, нападавшего сейчас ищут сотрудники правоохранительных органов.