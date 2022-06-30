Cubics – ваша ERP-система

Но что делает решения Cubics такими особенными? Рассмотрим их вместе.

«Очень сложно создать систему управления, которая полностью совместима с бизнесом». Это предложение актуально до тех пор, пока вы не столкнулись с решениями от Cubics. На сегодняшний день после ознакомления с продукцией Cubics практически все ведущие компании делают свой выбор в пользу решений Cubics.

Бизнес-опыт от бизнес-людей

Специалисты Cubics бывают вовлечены в процесс автоматизации бизнеса с самых первых шагов. Клиент Cubics не тратит время на составление технического задания или на подготовку документов. Обзор и автоматизация бизнес-процессов проводится в формате реальной встречи или семинара, а вся техническая документация готовится специалистами Cubics. Собрав всю необходимую информацию, команда Cubics приступает непосредственно к разработке решения для автоматизации бизнеса.

От бизнеса к бизнесу

Cubics BMS является уникальным бизнес-решением и имеет три основных преимущества, которые отличают его от других ERP-систем:

1. Полностью кастомизируемое решение и разрабатывается непосредственно под бизнес-процессы.

2. Это облачное решение, которое обеспечивает идеальный доступ из любой точки мира.

3. Система имеет очень простой интерфейс и не требует дополнительных курсов или обучения, как другие ERP-решения.

Команда Cubics учитывает все нюансы пользовательского опыта (user experience), так что каждый элемент занимает свою уникальную точку и обеспечивает удобную навигацию по системе.

Локальная служба поддержки

Любой бизнес представляет собой «живой организм» и постоянно растет. Улучшение системы ERP так же важно, как и качество местной службы поддержки.

Служба поддержки Cubics 24/7 обрабатывает запросы клиентов. Кроме того, техническая поддержка Cubics включает обновления, улучшения и другие новые функциональности. Любые обновления добавляются в систему Cubics BMS автоматически или по запросу пользователя решений Cubics. Одной из основных ценностей команды Cubics является возможность быстро реагировать на запрос клиента и своевременно помочь ему, поэтому клиент Cubics всегда получает ответ на свой запрос в минимальные сроки.

Для подробной информации о Cubics: https://www.cubics.technology