Саакашвили помилуют?
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, вероятно, помилует своего предшественника Михаила Саакашвили и гендиректора телеканала «Мтавари» Нику Гварамия, говорится в заявлении покинувших ряды правящей партии «Грузинская мечта» Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавлашвили, пишет грузинское издание Sova News.
«Главным требованием, привязанным к деполяризации, все-таки станет освобождение Саакашвили и Гварамия. Саломе Зурабишвили, которую определенные силы полностью перетянули в оппозиционную нишу, с большой вероятностью в конце концов пойдет на их освобождение... Главной целью их освобождения будет придание нового импульса революционному сценарию и свержение власти, за чем должна последовать вторая «славная» война Саакашвили», - говорится в заявлении.