Депутат Госдумы Алексей Черняк заявил, что операция по отходу с острова Змеиный в Черном море была проведена в целях сохранения жизни российских военнослужащих после передачи Западом ствольной и реактивной артиллерии Украине.

Он также добавил, что теперь никто в мире не сможет обвинить Россию в том, что она блокирует выход судов из украинских портов для создания проблем с продовольствием.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный.