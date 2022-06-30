Кто отравил воду на американской базе в Перл-Харборе?

Вода в водопроводе военно-морской базы США Перл-Харбор на Гавайях оказалась отравленной из-за попадания в систему водоснабжения топлива, свидетельствуют результаты расследования, которое провело руководство флота, сообщает Irish Examiner.

Согласно данным, в воду попало реактивное топливо из резервуара нефтяной базы «времен Второй мировой войны» Ред-Хилл, расположенной над Перл-Харбором. Отравление получили около 6 тыс. человек, которые страдали от «тошноты, головных болей, сыпи» и других симптомов. Было установлено, что причиной аварии стала цепь событий, первым из которых стала ошибка оператора при перекачке топлива между баками, которая привела к разрыву трубы и разливу 80 тыс. литров горючего.

Отмечается, что большая часть этого топлива пролилась на линию пожаротушения и оставалась там в течение шести месяцев, в результате чего линия провисла. Затем в пожарный трубопровод врезалась тележка, вызвавшая утечку 75,7 тыс. литров. Команда, которая устраняла последствия аварии, не была готова к наличию в трубах топлива и не смогла оперативно его собрать из-за отсутствия соответствующего оборудования.