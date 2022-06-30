В порту Батуми находятся два танкера, связанных с Россией, пишет издание Batimelebi.ge.

Согласно данным издания, одно судно прибыло прямо из России, второе плавает под российским флагом. Однако пока неизвестно, находится ли на них подсанкционный груз.

Ранее грузинский телеканал Mtavari Arxi сообщал, что в терминале грузинского порта Батуми находится танкер с подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами. Власти Грузии, в свою очередь, заявили, что не планируют пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая оформлена на попавшую под западные санкции компанию.