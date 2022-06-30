Израильская активистка: армяне продали каждый кирпич в Карабахе
«Любовь азербайджанского народа к освобожденным территориям, всему региону и за его пределами заставит его вернуться к жизни и расцвести, как никогда раньше». Об этом в статье в газете New Blaze написала израильская активистка, основательница программы «Наследие Западной цивилизации в Израиле» Нурит Грингер после посещения города Шуша и разговора со спецпредставителем президента Азербайджана на освобожденных территориях Эмином Гусейновым.
Он отметил, что сосуществование - это единственный путь вперед.
«Азербайджан предлагает Армении сотрудничество и мирное и достойное сосуществование. Все зависит от Армении - быть частью региона, наслаждаться добрососедскими отношениями и процветать, или продолжать жить в полной изоляции с падающей экономикой и растущей бедностью», - написала Грингер, добавив, что Армения претендует на то, чтобы быть ответственным членом международного сообщества, но за три десятилетия оккупации азербайджанских земель она не построила ни одного сооружения и не посадила на этой территории ни одного дерева.
«Все, что удалось сделать Армении, - это разрушить; семь азербайджанских городов и 900 деревень были сровнены с землей во время армянской оккупации. На территории почти 10 000 квадратных километров, что в 4-5 раз превышает площадь Лос-Анджелеса, каждый дом был разобран армянами по кирпичику и продан в качестве строительных материалов в Армению и Иран», - написала активистка.
По ее словам, за период оккупации они «разграбили и сожгли Шушу, осквернив и уничтожив мечети, святыни и другие объекты культурного наследия».
«Армяне демонтировали и распродали бронзовые бюсты трех азербайджанских музыкантов и поэтов, а надгробия на азербайджанском кладбище на окраине города были методично разбиты и осквернены», - пишет она, отметив, что после освобождения территорий Азербайджан взялся за восстановление и реконструкцию, и уже вложил в эту работу миллиарды.