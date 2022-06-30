Израильская активистка: армяне продали каждый кирпич в Карабахе

«Любовь азербайджанского народа к освобожденным территориям, всему региону и за его пределами заставит его вернуться к жизни и расцвести, как никогда раньше». Об этом в статье в газете New Blaze написала израильская активистка, основательница программы «Наследие Западной цивилизации в Израиле» Нурит Грингер после посещения города Шуша и разговора со спецпредставителем президента Азербайджана на освобожденных территориях Эмином Гусейновым.

Он отметил, что сосуществование - это единственный путь вперед.

«Азербайджан предлагает Армении сотрудничество и мирное и достойное сосуществование. Все зависит от Армении - быть частью региона, наслаждаться добрососедскими отношениями и процветать, или продолжать жить в полной изоляции с падающей экономикой и растущей бедностью», - написала Грингер, добавив, что Армения претендует на то, чтобы быть ответственным членом международного сообщества, но за три десятилетия оккупации азербайджанских земель она не построила ни одного сооружения и не посадила на этой территории ни одного дерева.