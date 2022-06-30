У Зеленского пригрозили России «ответным приветом» после ударов по Одессе
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что России не придется долго ждать «ответ» ВСУ после ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Одесской области. Об этом он написал в Facebook.
«Три Х-22 (такие же ракеты, как и те, что попали в Кременчуге) в жилые дома и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области... Ну, ждите ответный привет! И долго ждать не придется», - высказался Арестович.