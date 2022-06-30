Впервые в истории: США обошли Россию по поставкам газа в Европу

В июне 2022 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу превысили экспорт «Газпрома» в регион, сообщил в Twitter глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

«Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС привело к тому, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России», - цитирует Бироля РБК.

По его словам, ЕС необходимо приложить усилия, чтобы снизить внутренний спрос на газ и подготовиться к суровой зиме.